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20 марта, 21:42

Стипиди: «Если бы РПЛ не была виновата с казусом Михайлова, Алаев бы так не извинялся»

Стипиди прокомментировал ситуацию с участием дисквалифицированного Михайлова
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», прокомментировал ситуацию с участием дисквалифицированного полузащитника «Пари НН» Ярослава Михайлова в матче 20-го турп РПЛ против московского «Торпедо».

«Я вообще поражен извинениями Алаева во всеуслышание. Он говорил, что они сейчас будут разбираться, почему так произошло, как так случилось в XXI веке, в эпоху цифровых технологий. На мой взгляд, скорее всего, действительно виновата Российская премьер-лига. Я знаю, кто работает начальником команды в «Пари НН». Там в структуре клуба люди достаточно профессиональные, они из бывших судей, и сегодня они делают свое дело достаточно хорошо. Именно они следят за тем, сколько у кого карточек, кому можно играть, а кому надо пропускать матч. Маловероятно, что здесь виноват «Пари НН». Премьер-лига должна вовремя сообщать клубам информацию на этот счет, то есть дублировать. Сколько я проработал в клубах, мы везде сами вели такой учет, но сейчас это электронная система — из РПЛ приходят соответствующие данные, кому из футболистов нельзя играть в каком-то матче. Поэтому так сильно Алаев и пытается извиниться — потому что чувствует вину РПЛ», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру»

Нижегородцам грозит техническое поражение, поскольку Михайлов должен был пропустить матч из-за перебора желтых карточек.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005054586_pavel_stipidi_esli_byi_rpl_ne_byila_vinovata_s_kazusom_mihaylova_alaev_byi_tak_ne_izvinilsya
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1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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 - : -
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Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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