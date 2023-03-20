Стипиди: «Если бы РПЛ не была виновата с казусом Михайлова, Алаев бы так не извинялся»

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», прокомментировал ситуацию с участием дисквалифицированного полузащитника «Пари НН» Ярослава Михайлова в матче 20-го турп РПЛ против московского «Торпедо».

«Я вообще поражен извинениями Алаева во всеуслышание. Он говорил, что они сейчас будут разбираться, почему так произошло, как так случилось в XXI веке, в эпоху цифровых технологий. На мой взгляд, скорее всего, действительно виновата Российская премьер-лига. Я знаю, кто работает начальником команды в «Пари НН». Там в структуре клуба люди достаточно профессиональные, они из бывших судей, и сегодня они делают свое дело достаточно хорошо. Именно они следят за тем, сколько у кого карточек, кому можно играть, а кому надо пропускать матч. Маловероятно, что здесь виноват «Пари НН». Премьер-лига должна вовремя сообщать клубам информацию на этот счет, то есть дублировать. Сколько я проработал в клубах, мы везде сами вели такой учет, но сейчас это электронная система — из РПЛ приходят соответствующие данные, кому из футболистов нельзя играть в каком-то матче. Поэтому так сильно Алаев и пытается извиниться — потому что чувствует вину РПЛ», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру»

Нижегородцам грозит техническое поражение, поскольку Михайлов должен был пропустить матч из-за перебора желтых карточек.