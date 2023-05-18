Гордеев: «Думаю, никто в «Торпедо» не «бросит весла»

Бывший тренер «Торпедо» Андрей Гордеев ответил на вопрос, сможет ли московская команда под руководством Жозепа Клотета вернуться в РПЛ.

«Посмотрим, хочется в это верить. Потому что «Торпедо» — самобытная команда. Когда я в ней работал, ощущал постоянно огромное желание что-то поправить, сделать, остаться, у всех, на всех уровнях. Но опыт — сын ошибок трудных. Надо двигаться вперед. Думаю, никто не «бросит весла». «Торпедо» должно достойно представлять себя и свой бренд в РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Гордеева.

В матче 27-го тура РПЛ, который прошел 13 мая, «Торпедо» потерпело поражение от ЦСКА (0:3) и досрочно вылетело в первую лигу. Клотет был назначен главным тренером команды в марте этого года.