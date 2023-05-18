Экс-игрок «Зенита» Роденков — о Черышеве: «На пике карьеры в нем не ощущалось ни капли тщеславия»

Бывший нападающий «Зенита» Юрий Роденков рассказал об общении с российским футболистом Денисом Черышевым.

«На пике карьеры в нем не ощущалось ни капли тщеславия. Увидел, что Денис подписался на меня в соцсети. Я написал: «Случайно?» Нет: прочитал мое интервью и стал следить. Денис тоже живет духовной жизнью. Общается со священником. Увиделись на чемпионате мира, сделали вместе несколько добрых акций. Это прекрасный, искренний человек, осознавший необходимость общения с Богом», — приводит Sport24 слова Роденкова.

Роденков выступал за «Зенит-2», «Аланию», «Луч-Энергию», «Балтику», «Енисей» и другие команды. Всего за карьеру он провел 259 матчей, в которых забил 20 голов. После завершения карьеры игрока Роденков стал диаконом храма в Красногвардейском районе Петербурга.