Гонгадзе: «Сегодня моя фамилия означает победу для «Факела»

Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе в интервью «РБ Спорт» прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче 25-го тура чемпионата России.

— Георгий, знаете ли вы о традиции на стадионе «Динамо» бить в гонг за пять минут до конца основного времени?

— Нет.

— Просто получилось так, что победный гол забил Гонгадзе. Что означает фамилия?

— Что она означает, не знаю. Мне кажется, это очень далеко и глубоко.

— Но сегодня она означает победу?

— Да, сегодня она означает победу для «Факела».

— Как прокомментируете свой гол?

— Я — нападающий и должен выполнять свои обязанности. Вся команда играет на нападающего. Благодарен партнерам, без их помощи я бы не справился.

«Динамо» проиграло второй матч подряд и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. «Факел» набрал 21 очко и идет на 14-й строчке.