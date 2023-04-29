Мостовой: «Игра «Динамо» — просто безобразие»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение «Динамо» от «Факела» (0:2) в матче 25-го тура чемпионата России.

«Игра «Динамо» — просто безобразие. Как можно проиграть в такой день? Просто не понимаю, это кошмар. Такое чувство, что юбилей был у «Факела», а не у «Динамо». Просто безобразие. Наверное, с Йокановичем будут прощаться. Так нельзя играть», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

«Динамо» проиграло второй матч подряд и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. В следующем туре команда встретится с «Химками».