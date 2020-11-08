Гончаренко рассказал о состоянии Зайнутдинова после матча с «Ростовом»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:0).
— Зайнутдинов получил удар в голову, на какое-то время потерял сознание, — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер». — Но сейчас врачи говорят, что пришел в себя.
У нас очень плохо открывались под удары нападающие. Не удавалось их выводить на завершение. Мы получаем мяч между линиями, дальше должен идти обостряющий пас и удар. Но форварды открылваись все время спиной к воротам.
Те игроки, которые уезжают в сборные, им сложно будет. Остальным нужна пауза, чтобы перевести дух и в хорошем состоянии подойти к заключительной части чемпионата в этом году.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.