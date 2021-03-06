Гончаренко рассказал, когда Бохинен и Дзагоев смогу выйти на поле
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» (2:0) рассказал, когда Эмиль Бохинен и Алан Дзагоев смогу выйти на поле.
— Дзагоев, Бохинен, и остальные. Когда можно ждать их возвращения?
— Может быть, к следующему матчу. Посмотрим, надо оценить их состояние. Вероятность того, что кто-то из них вернется (к следующему матчу) — высока.
21-летний Бохинен перешел в ЦСКА 15 февраля из норвежского «Стабека». Соглашение с хавбеком заключено до конца сезона-2024/25.
Напомним, что Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев 2 марта сообщил, что полузащитник Алан Дзагоев пропустит из-за повреждения две недели.
(Филипп Нагорный)
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