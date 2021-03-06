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«Ростов» — «Сочи»: трансляция матча, во сколько начало

17:15
«Ростов» на своем поле примет «Сочи». Фото ФК «Сочи»
«Ростов» на своем поле примет «Сочи». Фото ФК «Сочи»
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В субботу, 6 марта, состоится матч 21-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Ростовчане не обыгрывали соперника с октября 2019 года. В турнирной таблице РПЛ «Сочи» занимает третье место, а «Ростов» расположился на пятой строчке.

Следить за матчем «Ростов» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ростов» — «Сочи»

Ростов — Сочи

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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