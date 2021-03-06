Кучаев: «Очень не хватает Дзагоева»
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал результат матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0).
— Мы были готовы к тому, что нам предложит соперник. Думаю, мы справились с задачей. Три очка. Двигаемся дальше, — сказал Кучаев.
— Как тебе игра рядом с Ахметовым. В чем отличие от игры рядом с Дзагоевым?
— Думаю, все наши игроки очень опытные и серьезные. Конечно, очень не хватает Алана. Думаю, скоро он вернется к нам.
— Как оцениваете игру Рондона?
— Очень хороший игрок, много где поиграл. Поэтому ему не составило труда возиться в коллектив. Поздравляю с дебютным голом! Дальше — больше!
— Какие ожидания на концовку сезона?
— Очень высокие, как и амбиции. Но рано говорить, так как впереди много игр. Выходим со стопроцентной самоотдачей.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что футболист получил повреждение мышц во время двустороннего матча.
В нынешнем сезоне 30-летний россиянин провел в РПЛ 10 матчей и забил 2 гола при 2 голевых передачах.
(Филипп Нагорный)
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