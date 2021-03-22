Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гончаренко попрощался с ЦСКА

14:00
Виктор Гончаренко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Как стало известно «СЭ», главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко попрощался с командой.

Ивица Олич.Чем Олич лучше Гончаренко? Колонка Олега Иванова

Ранее появилась информация, что 43-летний белорусский специалист покинет армейский клуб, а его место займет бывший нападающий команды Ивица Олич, до последнего времени входивший в штаб сборной Хорватии.

Напомним, Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года.

ЦСКА в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ проиграл «Зениту» со счетом 2:3. Команда по дополнительным показателям опустилась со второго на пятое место в таблице.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд




Загрузка...