Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера армейцев.

«Я не знаю Олича как главного тренера. Он работал только помощником. Те, кто принимают такие решения, знают о нем больше меня. Если и нужно было убирать Гончаренко, то зимой. Тогда бы и у нового тренера было больше времени. Не могу сказать, что ЦСКА провалился. Наверное, в Оличе видят какой-то потенциал. Пока это видится как авантюра. Отличный игрок — не значит отличный тренер. Руководство будет потом отвечать за такое решение, значит они верят в Олича», — сказал Широков «СЭ».

По информации «СЭ», в понедельник, 22 марта, Олич прилетит в Москву для подписания контракта с ЦСКА. В московском клубе планируют объявить о назначении во вторник.

(Владимир Пушкарев)