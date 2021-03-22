Григорян объяснил, почему у Васина не получается в ЦСКА

Экс-главный тренер «Тамбова» и «СКА-Хабаровска» Александр Григорян в интервью «СЭ» рассказал, почему защитник ЦСКА Виктор Васин часто ошибался в ключевых матчах.

— Как раз в «Нижнем Новгороде» вы пересекались с Виктором Васиным. Виктор Онопко недавно сравнил его с легендарным защитником Францом Беккенбауэром. Справедливо ли такое сравнение?

— Он как раз был в команде. Я сразу увидел, что у него феноменальные данные. Был уверен, что он будет играть в сборной.

— Что у него не получилось?

— Ему нанес большой урон то, что он столько лет сидел на лавке. Тогда были Березуцкие, они феномен нашего футбола. А он все ждал шанса. Поучилось, что потратил лучшие годы для того, чтобы быть страховкой Березуцким. Но братья — железобетонные люди. У него почти не было шанса. Витя засиделся.

— Но ведь он играл в «Уфе».

— Да, получилось так, что Витя именно там и познакомился с Виктором Гончаренко. Он его и привел обратно в ЦСКА.

— У Васина были провальные игры. Самый известный — со «Спартаком». Почему он допускал так много ключевых ошибок, в том числе и в том матче?

— Это психология, которая связана с отсутствие игровой практики. У него сумасшедшие данные, но без игровой практики центральному защитнику тяжело безошибочно играть на таком уровне. Он начал совершать эти ошибки, просидев какое-то время на скамейке. Ему нужно было уходить раньше и не ждать своего часа.

(Владимир Пушкарев)