Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко оценил игру команды в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (3:0).

«Нас результат не должен обманывать. Нас выручил Матвей Сафонов, отразив пенальти. Как повели в счете, то стали играть более раскрепощено. Может, в первом туре действовали зажато.

Смогли ускорить игру и реализовать свои моменты во втором тайме.

Новички усилили игру. Кордоба хорошо цеплялся за мячи, агрессивно действовал в атаке. Он принесет много пользы команде», — сказал тренер в интервью «Матч Премьер».

Следующий матч «Краснодар» проведет дома 1 августа против подмосковных «Химок», «Урал» в тот же день примет «Нижний Новгород».