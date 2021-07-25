Гончаренко — о победе над «Уралом»: «Результат не должен обманывать»
19:50
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко оценил игру команды в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (3:0).
«Нас результат не должен обманывать. Нас выручил Матвей Сафонов, отразив пенальти. Как повели в счете, то стали играть более раскрепощено. Может, в первом туре действовали зажато.
Смогли ускорить игру и реализовать свои моменты во втором тайме.
Новички усилили игру. Кордоба хорошо цеплялся за мячи, агрессивно действовал в атаке. Он принесет много пользы команде», — сказал тренер в интервью «Матч Премьер».
Следующий матч «Краснодар» проведет дома 1 августа против подмосковных «Химок», «Урал» в тот же день примет «Нижний Новгород».
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