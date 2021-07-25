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Тренер «Урала»: «Надо было пенальти забивать»

19:46
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев после матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:3) подвел итоги встречи.

«Так и думали, что игра будет сложной. Соперник — хороший и мотивированный, — сказал Матвеев в эфире «Матч Премьер». —  Если первыми не забить, то сложно рассчитывать на победу. Моменты были. Надо было 11-метровый забивать. Без забитых мячей сложно рассчитывать на положительный результат.

Забей пенальти, было бы все по-другому. Хотя и во втором тайме были моменты. Надо просто доводить до конца".

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Владимир Иванов все материалы автора

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