Галактионов дал оценку первой части сезона для «Локомотива»: «По результату — неудовлетворительно, плохо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 9-го тура чемпионата России оценить прошедший отрезок сезона-2026/27.

«По результату — неудовлетворительно, плохо. Это объективная картина. Вопрос другой: перестройка команды идет на ходу, под «флажок» появились новые футболисты. Их надо адаптировать, встроить. Появилась определенная конкуренция в некоторых позициях. Но были и матчи, где команда давала основания полагать, что все будет хорошо и мы одержим победу, чтобы получить глоток воздуха. К сожалению, сегодня это не удалось», — приводит официальный сайт клуба слова Галактионова.

«Локомотив» с 7 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» идет на 9-й строчке — 11 очков.