Стукалов перед ЦСКА: «Игра все покажет»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов перед матчем 1-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА отметил, что команда сохранила костяк по сравнению с прошлым сезоном.

«Во-первых, костяк команды сохранился. Задача была привнести новые идеи в игру команды, добавить новичков, посмотреть их в сочетаниях, — отметил Стукалов в эфире «Матч Премьер». — Сборы нас удоволетворили в плане командных взаимодействий и функциональной подготовки. Сегодня игра все покажет.

Как восполнить потери в составе? Опять же говорю, костяк сохранился. Пришли новые ребята, которые вливаются. Надеюсь, все будет хорошо".