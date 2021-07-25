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Стукалов перед ЦСКА: «Игра все покажет»

19:52
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов перед матчем 1-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА отметил, что команда сохранила костяк по сравнению с прошлым сезоном.

«Во-первых, костяк команды сохранился. Задача была привнести новые идеи в игру команды, добавить новичков, посмотреть их в сочетаниях, — отметил Стукалов в эфире «Матч Премьер». — Сборы нас удоволетворили в плане командных взаимодействий и функциональной подготовки. Сегодня игра все покажет.

Как восполнить потери в составе? Опять же говорю, костяк сохранился. Пришли новые ребята, которые вливаются. Надеюсь, все будет хорошо".

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Владимир Иванов все материалы автора

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