Стукалов перед ЦСКА: «Игра все покажет»
19:52
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов перед матчем 1-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА отметил, что команда сохранила костяк по сравнению с прошлым сезоном.
«Во-первых, костяк команды сохранился. Задача была привнести новые идеи в игру команды, добавить новичков, посмотреть их в сочетаниях, — отметил Стукалов в эфире «Матч Премьер». — Сборы нас удоволетворили в плане командных взаимодействий и функциональной подготовки. Сегодня игра все покажет.
Как восполнить потери в составе? Опять же говорю, костяк сохранился. Пришли новые ребята, которые вливаются. Надеюсь, все будет хорошо".
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