Акинфеев — о матче с «Оренбургом»: «Играть так дома нельзя»

Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев раскритиковал игру команды в 17-м туре чемпионата России против «Оренбурга».

Матч прошел в субботу, 29 ноября, на «ВЭБ Арене» в Москве и завершился победой армейцев со счетом 2:0.

«Я думаю, что играть так дома нельзя. Что в первом тайме в конце позволяем «Оренбургу» создавать моменты, что во втором. Мы должны взрослеть. Я уже взрослый, а ребята должны взрослеть, чтобы не допускать таких ошибок. В первом тайме «Оренбург» полностью нас переиграл. Нам нужно быть рациональнее», — сказал Акинфеев в эфире «Матч Премьер».

ЦСКА набрал 36 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Краснодар» (34 очка) и «Зенит» (33), у которых еще по одному матчу в запасе.