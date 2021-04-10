Глушаков рассказал о травме, которую получил в матче с «Тамбовом»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после завершения матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова» (1:0) рассказал о своем самочувствии.

За 10 минут до конца игры 34-летний футболист столкнулся с соперником. Глушаков покинул поле прихрамывая и сразу отправился в подтрибунные помещения под руку с тренером.

«Была борьба. Неудачно повернул голеностоп. Завтра МРТ нужно будет пройти. Пока рано еще что-то говорить.

Задачу мы решили давно. Но есть задачи личного характера, командного характера. Турнирная таблица плотная. Играем от матча к матчу. Победы нужны команде», — сказал Глушаков в эфире «Матч Премьер».

«Химки» набрали 38 очков после 25 туров и занимают восьмое место в РПЛ. В активе «Тамбова» 13 баллов, команда замыкает турнирную таблицу.