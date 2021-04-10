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Первушин: «Выход Глушенкова предопределил результат»

16:09
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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал поражение от «Химок» (0:1) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ.

— Проиграли в борьбе, поблагодарил ребят за игру. Самоотдача была, чуть-чуть не хватило качества игры. Плюс, у соперника есть внутренние ресурсы. Выход Глушенкова после первого тайма предопределил результат, — отметил Первушин.

(Владимир Пушкарев)

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