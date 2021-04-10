Гол Глушакова принес «Химкам» победу над «Тамбовом»
«Химки» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ на своем поле обыграли «Тамбов» со счетом 1:0. Единственный гол на 60-й минуте забил Денис Глушаков.
На 82-й минуте Глушаков был заменен из-за травмы.
«Химки» занимают восьмое место в таблице. «Тамбов» — последний.
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
25-й тур
«Химки» — «Тамбов» — 1:0 (0:0)
Гол: Глушаков, 59.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстоль, Глушаков (Камышев, 83), Кухарчук (Глушенков, 46), Мирзов (Корян, 90+2), Боженов, Конате (Себай, 79).
«Тамбов»: Сычев, Денисов, Шахов, Мартынов, Бавин, А.Алиев, Терехов (Дроздов, 57), Карапузов, Кабахидзе, Архипов (Минаев, 67), Климов (Ахмаев, 75).
Предупреждение: Архипов, 5.
Судьи: Безбородов. Абусуев (оба — Санкт-Петербург), Данченко (Уфа).
ВАР: Волошин (Смоленск). Калугин (Москва).
10 апреля. Химки. Стадион «Арена Химки».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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