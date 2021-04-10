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Гол Глушакова принес «Химкам» победу над «Тамбовом»

15:52
Гол Глушакова принес «Химкам» победу над «Тамбовом». Фото ФК Химки, Twitter
Гол Глушакова принес «Химкам» победу над «Тамбовом». Фото ФК Химки, Twitter
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«Химки» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ на своем поле обыграли «Тамбов» со счетом 1:0. Единственный гол на 60-й минуте забил Денис Глушаков.

На 82-й минуте Глушаков был заменен из-за травмы.

«Химки» занимают восьмое место в таблице. «Тамбов» — последний.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

25-й тур

«Химки» — «Тамбов» — 1:0 (0:0)

Гол: Глушаков, 59.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстоль, Глушаков (Камышев, 83), Кухарчук (Глушенков, 46), Мирзов (Корян, 90+2), Боженов, Конате (Себай, 79).

«Тамбов»: Сычев, Денисов, Шахов, Мартынов, Бавин, А.Алиев, Терехов (Дроздов, 57), Карапузов, Кабахидзе, Архипов (Минаев, 67), Климов (Ахмаев, 75).

Предупреждение: Архипов, 5.

Судьи: Безбородов. Абусуев (оба — Санкт-Петербург), Данченко (Уфа).

ВАР: Волошин (Смоленск). Калугин (Москва).

10 апреля. Химки. Стадион «Арена Химки».

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