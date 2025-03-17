Глушаков — о Станковиче: «У него правильный менталитет»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» оценил работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Видно, что он переживает за команду, работает. У него правильный менталитет. В конце концов, он — серб! А они — наши братья! В прошлом он был хорошим футболистом и прекрасно понимает всю кухню. Но перехваливать или критиковать пока нет смысла. Цыплят будем считать по лету», — сказал Глушаков «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка за 21 матч, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.