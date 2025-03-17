Фетисов: «Если Овечкин установит рекорд, он будет держаться 100 лет. А рекорд Дзюбы побьют»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался о сравнении рекорда нападающего «Акрона» Артема Дзюбы и погоней форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Без обид к Артему, я к нему хорошо отношусь, но сравнивать не с чем. Если Саша побьет рекорд, он будет держаться следующие 100 лет. А у Артема рекорд такой, что он будет побит. Саша играет среди сильнейших хоккеистов на земле. А наш футбольный чемпионат не самый конкурентный. Возможный рекорд Саши — это не только хоккей, но и весь мировой спорт», — сказал Фетисов «СЭ».

9 марта Дзюба забил свой 234-й гол в карьере в матче против «Крыльев Советов» (2:0) в 20-м туре РПЛ. Дзюба обогнал Александра Кержакова и стал единоличным лидером «Клуба 100» — списка лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.

В матче с «Шаркс» Овечкин забросил свою 34-ю шайбу в сезоне и 887-ю в карьере в НХЛ. Чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894), ему осталось забросить 8 шайб.