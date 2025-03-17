Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

17 марта, 13:45

Фетисов: «Если Овечкин установит рекорд, он будет держаться 100 лет. А рекорд Дзюбы побьют»

Артем Бухаев
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался о сравнении рекорда нападающего «Акрона» Артема Дзюбы и погоней форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Без обид к Артему, я к нему хорошо отношусь, но сравнивать не с чем. Если Саша побьет рекорд, он будет держаться следующие 100 лет. А у Артема рекорд такой, что он будет побит. Саша играет среди сильнейших хоккеистов на земле. А наш футбольный чемпионат не самый конкурентный. Возможный рекорд Саши — это не только хоккей, но и весь мировой спорт», — сказал Фетисов «СЭ».

9 марта Дзюба забил свой 234-й гол в карьере в матче против «Крыльев Советов» (2:0) в 20-м туре РПЛ. Дзюба обогнал Александра Кержакова и стал единоличным лидером «Клуба 100» — списка лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.

В матче с «Шаркс» Овечкин забросил свою 34-ю шайбу в сезоне и 887-ю в карьере в НХЛ. Чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894), ему осталось забросить 8 шайб.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Овечкин
Артем Дзюба
Уэйн Гретцки
Вячеслав Фетисов
Читайте также
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско
Политолог указал на отсутствие доказательств у ЕС в ситуации с танкером Boracay
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ!
Карбери: «Надеюсь, что за эти 9 дней Овечкин сможет максимально приблизиться к своей идеальной форме»
Овечкин: «Приятно вернуться на лед, но мне нужно больше времени»
Овечкин не примет участия в предсезонном матче с «Коламбусом»
Овечкин: «Пропущенная неделя немного ударила по мне, но я справлюсь»
Мать Овечкина приняла участие в символическом вбрасывании перед матчем «Динамо» — «Нефтехимик»
Карбери назвал маловероятным участие Овечкина в предсезонном матче с «Коламбусом»
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Локомотива»: медиа-активность и контракт с «Акроном»
Гендиректор «Акрона» Клюшев о словах Дзюбы: «Думаю, что это не совсем корректная оценка. Футболисты бьются и набирают очки»
«Зенит» готов предложить Дзюбе работу в клубе после завершения карьеры
Дзюба признался, что раздумывает над завершением карьеры
Агаларов: «Дзюба — один из сильнейших нападающих в истории российского футбола»
«Приключение продолжается!» Дзюба продлил контракт с «Акроном» еще на один сезон
Дзюба — о продлении контракта с «Акроном»: «Приключение продолжается, еще годик придется меня потерпеть»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • 1 JAMAL

    скорее уж был либерастом, но в отличие от тебя, у меня мозги есть :wink:

    19.03.2025

  • Андрей Доровских

    Какой такой рекорд придумали и носятся с ним, рекорд 319 мячей Олега Блохина возглавляющего клуб имени Г. Федотова, остальное все от лукавого!

    18.03.2025

  • Apei

    метис даже 700 не выбьет, он через сезон играет. вот текущий пропускает

    17.03.2025

  • Apei

    нет, рекорд ови не смогут, вероятность очень мала. ближайший преследователь, который тоже заканчивает карьеру, отстает на 300 голов - это вечность

    17.03.2025

  • Apei

    рекорд ови будет не слабее, чем гол+пас Грецки

    17.03.2025

  • Apei

    ты тоже либераст, раз за Детройт времен Фетисова

    17.03.2025

  • Apei

    лига чемпионов круче победы в любом первенстве

    17.03.2025

  • Apei

    он имел в виду, что скоро такой человек может родиться

    17.03.2025

  • Apei

    рекорд дзюбы лет 20 сможет продержаться, в остальном согласен

    17.03.2025

  • 1 JAMAL

    Увы, но да(

    17.03.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Петр привил ещё 300 лет назад в сознание русских людей второсортность по отношению к западу. И эта традиция до сих пор продолжается!

    17.03.2025

  • 1 JAMAL

    Не фанат Дзюбы и всяких там Срамтака, и Зенита, но его рекорд - это забитые мячи за всю карьеру в целом, в том числе за сборную и родной чемпионат, а за рекорд Овечкина, несмотря на то что являюсь фаном столичного хоккейного Динамо и поклонником Детройта времён русской 5-и, скажу что - его игра за пиндосстановскую команду, интересна лишь западникам-либерастам как Фетисов. Да, рекорд Овечкина, это реклама России. Но рекламу ценят впервую очередь - торгаши, капиталисты. Действительные патриоты, уважают прежде всего свою страну (сколько не потешайся над теме же США или Англией, но у них самоуважение гораздо выше). Отсюда ценность рекорда Дзюбы важнее....Ну впрочем, поклонники ВВП, его друзей Шойгу с Мединским и его Газпрёмстановской остальной братии, вряд ли согласятся....:slight_smile:

    17.03.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Остон Мэтьюс может опередить Саню!

    17.03.2025

  • Футболист Сапогов

    Ну зачем сравнивать вообще все это?) Рекорд Овечкина в самой сильной, мощной лиге Мира. Там где играли в разные времена величайшие из величайших хоккеистов. А рекорд дрочуна всего лишь в 28 лиге мира, ну или какой там?)00

    17.03.2025

  • lvb

    Сынку "свинест", все такие рекорды для "внутреннего пользования". Ибо никакая другая страна не будет восторгаться "чужими рекордами"). Я только добавлю, что ВСЕ клубы в мире на первое место ставят свои успехи именно во внутреннем первенстве, ЕК всего лишь хороший бонус., по причине их эксклюзивности. Ибо их разыгрывают 15-20 "сборных мира", кои крайне редко пускают "второй эшелон" к себе в элитку) Что никак не поймут глоры "Зенита")))

    17.03.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Чушь какая-то. Даже те, кто родится сегодня, могут побить любые рекорды, и никакие 100 лет еще не пройдут...

    17.03.2025

  • hamal

    Согласен. Уж если сравнивать Овечкина с футболистами - то с Пеле, КриРо, Месси ... И то он в большей степени именно бомбардир, тогда как по гол+пас Грецки вообще никому и никогда не догнать.

    17.03.2025

  • Flamenco

    Артем молодец! Завидуйте молча!!!

    17.03.2025

  • Степочкин

    Кто побьет?))) На горизонте нет ни одного так же стабильно забивающего из года в год. Дзюба и в арендах забивал, а эти в топ командах лиги не могут стабильно в сезонах забивать столько же. Дзюба может и др...л, но не сидел ночами в игры не играл на приставках, у него характер именно спортсмена а не дитятки с приставочкой в Дотку.

    17.03.2025

  • shpasic

    интересно, кто побьёт рекорд Дзюбы? из действующих футболистов Смолову до него 80 голов, Кокорину - 100. Чалову, Комличенко и Соболеву - около 140-150 (больше, чем они забили за всю карьеру до этого).

    17.03.2025

  • Коэн-Цедек

    Ови тоже будет министром спорта, депутатство для него мелковато.

    17.03.2025

  • svnest

    так то стопудова прав... дзюбиньё наш внутренний рекорд, хотя и тоже ценный, александр же рекорд всех времен и народов...

    17.03.2025

  • geviol

    ну,спорно и тот и другой рекоды лет 25 точно продержатся.у Овечкина точно чуть подольше,но не факт

    17.03.2025

  • андр

    Скучно Славе в ГД.

    17.03.2025

    • Глушаков: «Мартинс бегает там, где закопаны деньги»

    Глушаков — о Станковиче: «У него правильный менталитет»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости