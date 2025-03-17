Глушаков — о Соболеве: «По сравнению с тем, как других раньше принимали, это детский сад»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» высказался о возвращении нападающего «Зенита» Александра Соболева на «Лукойл Арену».

— «Зенит» уже не такой грозный, как раньше?

— В воскресенье он был бледный. То ли «Спартак» ему не дал себя показать, то ли он сам был никакой. Мне кажется, что Соболева нужно было ставить с первых минут. Он бы землю грыз в матче против бывшей команды!

— Александра жестко приняли в Москве?

— Это слезы! По сравнению с тем, как других раньше принимали, это детский сад (смеется).

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. С того момента 28-летний нападающий провел за сине-бело-голубых 20 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.