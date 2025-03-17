Футбол
17 марта, 14:02

Глушаков — о Соболеве: «По сравнению с тем, как других раньше принимали, это детский сад»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото ФК «Зенит»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» высказался о возвращении нападающего «Зенита» Александра Соболева на «Лукойл Арену».

— «Зенит» уже не такой грозный, как раньше?

— В воскресенье он был бледный. То ли «Спартак» ему не дал себя показать, то ли он сам был никакой. Мне кажется, что Соболева нужно было ставить с первых минут. Он бы землю грыз в матче против бывшей команды!

— Александра жестко приняли в Москве?

— Это слезы! По сравнению с тем, как других раньше принимали, это детский сад (смеется).

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. С того момента 28-летний нападающий провел за сине-бело-голубых 20 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.

Александр Соболев.
Александр Соболев
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
  • Саарбрюккен

    Сравнил слонов с моськой. В футбольной мастерстве дельфин не стоит и ногтя двух Олегов. Соболева нужно сравнить с Бакаевым, вот они одного поля ягоды. Оба в Спартаке пускали пыль в глаза, но Зенит показал их никчёмность.

    18.03.2025

  • Митрич-СПб

    Соболь Победал, Увы..... Ему

    17.03.2025

  • Митрич-СПб

    Соболь историю не учит, 1982 ,два игрока Днепра идут в Киев за Чемпионством, 1983 Чемпион СССР , Днепр, история повторяется

    17.03.2025

  • Митрич-СПб

    СОБОЛЬ в старте, мнус один игрок, но за бабки

    17.03.2025

  • Руслан

    Жаль что его так поздно выпустили, глядишь, не 2:1 было бы, а гораздо крупнее.

    17.03.2025

  • Gordon

    Просто раньше не было поганого аусвайса

    17.03.2025

    • Глушаков — о Станковиче: «У него правильный менталитет»

    Глушаков: «Победа «Спартака» над «Зенитом» пока ни о чем не говорит»
