Глушаков: «Победа «Спартака» над «Зенитом» пока ни о чем не говорит»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» поделился мнением о чемпионских амбициях красно-белых.

— Победа над «Зенитом» — большой шаг к чемпионству?

— Это ни о чем пока не говорит. Обыграть «Зенит», конечно, здорово. И сегодня можно порадоваться. Но приедет махачкалинское «Динамо», встанет в оборону и будет играть на контратаках. А «Спартак» такое не любит.

Так что самое главное, чтобы «Спартак» обыгрывалкоманды из нижней части таблицы. А на таких соперников,как «Зенит» и «Краснодар», игроков настраивать не надо. Если хотят быть чемпионами, надо брать свои очки. Поэтому не надо говорить, что «Спартак», обыграв «Зенит», уже стал чемпионом. Да, борется, хочет и может, но впереди еще много важных матчей.

— Как сейчас оцените шансы «Спартака» на чемпионство?

— Пятьдесят на пятьдесят. Впереди еще много игр. У них есть возможность как стать чемпионами, так и опуститься на пятое место. Все в руках «Спартака». Таблица очень плотная.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка за 21 матч, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.