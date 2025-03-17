Юран отметил настрой игроков «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран считает, что эмоциональный настрой принес красно-белым победу над «Зенитом» в матче 21-го тура РПЛ (2:1).

«Спартак» — молодцы, понравилась игра команды в плане заряженности, было видно, что хотели выиграть у «Зенита». Как ты относишься к футболу, так он тебя и награждает, футбол наградил в концовке», — цитирует Юрана ТАСС.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка за 21 матч, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.