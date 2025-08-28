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Семак — о матче с «Пари НН»: «Думаю, будет интересно играть и понятно, что легко никогда не бывает»

Алина Савинова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями в преддверии домашнего матча с «Пари НН» в 7-м туре РПЛ.

Игра пройдет 30 августа и начнется в 16.15 по московскому времени.

«Команда играет агрессивно, это команда, которая очень хорошо переходит в быстрые атаки, это бегущая команда, которая показывает интересный футбол. Поэтому я думаю, что будет интересно играть и понятно, что легко никогда не бывает», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Семака.

Также тренер ответил на вопрос об атмосфере в команде после побед над «Оренбургом» (5:3) в FONBET Кубке России и махачкалинским «Динамо» (4:0) в чемпионате страны.

«Любая победа придает положительных эмоций, легче восстанавливаться. Но мы всегда больше обращаем внимание на качество игры, на те игровые моменты, которые нам нужно улучшать, или те моменты, которые стали чуть лучше получаться, продолжаем над ними работать. Все в рабочем режиме», — добавил он.

После шести туров «Зенит» с 9 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с 3 баллами идет на предпоследней, 15-й строчке.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
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 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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