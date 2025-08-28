«Спартак» продлил контракт с Пруцевым, которого арендовал «Локомотив»

«Спартак» объявил о продлении контракта с полузащитником Данилом Пруцевым. Соглашение рассчитано до 2028 года.

В сезоне-2025/26 25-летний россиянин будет играть в «Локомотиве» на правах аренды.

В сезоне-2024/25 полузащитник в 30 матчах за «Спартак» забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. До продления его контракт действовал до 30 июня 2026 года. Пруцев играет за красно-белых с 2022 года.