«Спартак» продлил контракт с Пруцевым, которого арендовал «Локомотив»
«Спартак» объявил о продлении контракта с полузащитником Данилом Пруцевым. Соглашение рассчитано до 2028 года.
В сезоне-2025/26 25-летний россиянин будет играть в «Локомотиве» на правах аренды.
В сезоне-2024/25 полузащитник в 30 матчах за «Спартак» забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. До продления его контракт действовал до 30 июня 2026 года. Пруцев играет за красно-белых с 2022 года.
Источник: ФК «Спартак»
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|2
|16-7
|19
|
3
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|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
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|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
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|9
|6
|0
|3
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|18
|
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|
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|
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|
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|
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|6
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|9
|
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|2
|5
|10-17
|8
|
13
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|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
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|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
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|6
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|9.10
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|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
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|Г
|
|
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|7
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Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
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|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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