Пруцев: «Первые разговоры о варианте с арендой в «Локомотив» пошли зимой, во время сборов»

Полузащитник Данил Пруцев, перешедший из «Спартака» в «Локомотив» на правах аренды, рассказал, что впервые такой трансфер обсуждался зимой.

«Первые разговоры о варианте с арендой в «Локомотив» пошли зимой, во время сборов. Но более конкретно и детально перешли к разговору этим летом. Что знаю о «Локомотиве»? Это очень титулованный клуб с богатой историей, знаю очень много ребят, много пересекались по сборной России. Общаюсь с Пиняевым, Сарвели, Бариновым... Рад, что был свободен 25-й номер, всю свою профессиональную карьеру играю под ним», — цитирует 25-летнего игрока пресс-служба «Локомотива».

Пруцев будет играть за «Локомотив» в сезоне-2025/26. Также «Спартак» продлил с ним контракт до июня 2028 года.