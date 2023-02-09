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Сегодня, 18:54

Главный тренер «Зенита» Семак объяснил, почему Мостовой пропустил товарищеский матч с «Урарту»

Мария Гусева
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему полузащитник Андрей Мостовой не играл в товарищеском матче против армянского «Урарту» (1:0).

— На разминке он немного потянул мышцы спины и не смог принять участие в матче, — цитирует пресс-служба «Зенита» Семака.

— Есть ли шанс, что завтра Андрей Мостовой и Дуглас Сантос выйдут на поле?

— Посмотрим. Я думаю, что Дуглас Сантос — точно нет, с этим и была связана замена Кругового. Что касается Мостового, то посмотрим, насколько серьезно его повреждение, и уже позже примем решение. Мы услышим мнение доктора и посмотрим, как сам Андрей сегодня и завтра будет себя чувствовать.

Следующий товарищеский матч «Зенит» проведет 10 февраля против клуба «Арарат-Армения».

После 17 туров первое место в чемпионате России занимает «Зенит» (42 очка), следом идут «Спартак» (36) и «Ростов» (35).

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-02-09-sergey-semak-segodnya-byl-khoroshiy-trenirovochnyy-den.htm?
Андрей Мостовой
Сергей Семак
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ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

Факел

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