Главный тренер «Зенита» Семак объяснил, почему Мостовой пропустил товарищеский матч с «Урарту»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему полузащитник Андрей Мостовой не играл в товарищеском матче против армянского «Урарту» (1:0).

— На разминке он немного потянул мышцы спины и не смог принять участие в матче, — цитирует пресс-служба «Зенита» Семака.

— Есть ли шанс, что завтра Андрей Мостовой и Дуглас Сантос выйдут на поле?

— Посмотрим. Я думаю, что Дуглас Сантос — точно нет, с этим и была связана замена Кругового. Что касается Мостового, то посмотрим, насколько серьезно его повреждение, и уже позже примем решение. Мы услышим мнение доктора и посмотрим, как сам Андрей сегодня и завтра будет себя чувствовать.

Следующий товарищеский матч «Зенит» проведет 10 февраля против клуба «Арарат-Армения».

После 17 туров первое место в чемпионате России занимает «Зенит» (42 очка), следом идут «Спартак» (36) и «Ростов» (35).