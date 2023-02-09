Семак — о победе над «Урарту»: «Хороший спарринг, достаточно интенсивный по движению»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над армянским «Урарту» (1:0) в товарищеском матче.

«Хороший спарринг, достаточно интенсивный по движению, — цитирует пресс-служба «Зенита» Семака. — Первый тайм и половину второго мы смотрелись хорошо. В концовке физически немного подсели, было много замен. Молодым игрокам, которые приехали к нам, чтобы помочь, было немного непривычно играть не на своих позициях. К сожалению, несколько футболистов, на которых мы рассчитывали, выбыли по тем или иным причинам, и нам пришлось играть несколько комбинированным составом. Тем не менее, я думаю, мы провели хороший матч. То, что было нужно, мы получили — в плане интенсивности, в плане взаимодействия игроков. Мы поняли, кто в каком состоянии находится — словом, сегодня был хороший тренировочный день».

Следующий товарищеский матч «Зенит» проведет 10 февраля против клуба «Арарат-Армения».

После 17 туров первое место в чемпионате России занимает «Зенит» (42 очка), следом идут «Спартак» (36) и «Ростов» (35).