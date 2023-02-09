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Сутормин: «Сказал Бакаеву, что забью «Урарту» со штрафного»

Мария Гусева
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу над «Урарту» (1:0) в товарищеском матче. В этой встрече 29-летний футболист стал автором единственного забитого гола.

— Непростой матч, хороший соперник, — цитирует пресс-служба «Зенита» Сутормина. — Хорошо, что выиграли. Провели хороший спарринг, главное — без травм. Осталось немного времени, будем готовиться к дальнейшим нашим планам.

— Вам удался шикарный гол со штрафного. Теперь в вашей компетенции не только пенальти, но и штрафные?

— Да нет, у нас есть, кому бить. Просто, по моему мнению, вратарь не очень удачно поставил стенку — и нужно было просто в угол попасть, что я и сделал. Думаю, у нас есть много исполнителей, кто может ударить.

— Зелимхан легко уступил вам право пробить штрафной?

— Сказал Зеле: «Дай мне, я забью штрафной», он ответил: «Хорошо». Получилось так, что я забил. Думаю, не зря он уступил (улыбается).

Следующий товарищеский матч «Зенит» проведет 10 февраля против клуба «Арарат-Армения».

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-02-09-aleksey-sutormin-pered-shtrafnym-skazal-bakaevu-day-mne-ya-zabyu-.htm
Алексей Сутормин
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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