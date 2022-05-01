Ваноли о реакции на второй гол Соболева: «Чтобы создать что-то большое нужна сплоченность»

Ваноли объяснил свою реакцию на второй гол Соболева в ворота «Крыльев Советов»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли объяснил свои эмоции после того, как нападающий команды Александр Соболев забил победный гол в ворота «Крыльев Советов» (2:1).

«Моя реакция на второй гол? Мы одно единое целое, я являюсь ее частью. У меня тоже есть чувства. Я вижу ежедневное желание ребят, их прогресс. Чтобы создать что-то большое нужна сплоченность. Я верю и продолжаю верить в ребят», — сказал Ваноли.

После того, как Соболев на 82-й минуте матча забил второй гол, Ваноли побежал через половину поля, чтобы отпраздновать вместе со всей командой.

За это действие итальянский специалист получил желтую карточку.

«Спартак» одержал первую волевую победу в чемпионате и после 27 матчей идет девятым в таблице РПЛ, набрав 34 очка. Московский клуб обезопасил себя от прямого вылета во второй по силе дивизион.