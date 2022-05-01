Хлусевич о том, что «Спартак» избежал прямого вылета из РПЛ: «Понимаем, что болельщики хотят победы, чемпионства»

Полузащитник «Спартака» Хлусевич отреагировал на то, что команда избежала прямого вылета из РПЛ

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

— Главный заголовок сейчас — «Спартак» обезопасил себя от вылета. Это то, чего хотели болельщики на 100-летие?

— Конечно, нет. Болельщики хотят победы, чемпионства, эмоций. Мы все это понимаем.

— Какая сейчас атмосфера в команде?

— Не буду разглашать, какая у нас атмосфера, как у нас в коллективе. Скажу одно — все хорошо. В команде все прекрасно.

Благодаря победе над «Крыльями Советов» «Спартак» обезопасил себя от прямого вылета в ФНЛ, набрав 34 очка в 27 матчах. Напрямую из РПЛ, согласно регламенту, вылетают две команды, которые займут 15-е и 16-е места соответственно. На 15-й строчке идет «Уфа», которая отстает от красно-белых на 12 очков и должна провести в этом чемпионате еще четыре матча.

Даже если «Уфа» сможет догнать «Спартак», то по личным матчам красно-белые окажутся выше — 2:0, 1:1. Таким образом, «Спартак» не опустится ниже 14-го места в турнирной таблице чемпионата-2021/22.