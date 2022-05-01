Эмоции Ваноли после победного гола Соболева в ворота «Крыльев Советов»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил победный гол в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

Причем главный арбитр встречи не сразу зафиксировал взятие ворот, так как не увидел, что мяч пересек ленточку ворот. Он исправил свою ошибку только после подсказки ВАР.

После того, как судья указал на центр поля, на радостях на поле выбежал главный тренер красно-белых Паоло Ваноли. И подбежал к празднующим игрокам и стал их обнимать. Особенно теплых объятий удостоился автор гола.

За свои эмоции итальянский тренер получил желтую карточку.