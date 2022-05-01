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Губерниев: «Спартак» победил Генича и Дзюбу вместе с «Крыльями Советов». Феноменальное достижение!»

Губерниев назвал феноменальным достижением победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Спартака» над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России.

«Огромное счастье! Мало того, что «Спартак» напрямую не вылетит, так еще и красно-белые одержали впервые волевую победу! — сказал Губерниев «СЭ». — «Спартак» в порядке против играющих «Крыльев Советов». А команда из Самары — одна из играющих в РПЛ. Даже скандал между Геничем и Дзюбой остался на втором месте, а это было сделать не очень-то просто. Красно-белые победили Генича и Дзюбу вместе с «Крыльями Советов». Феноменальное достижение! Единственное, я не знаю, что должен сделать «Спартак», чтобы переплюнуть меня и Бузову. Даже если красно-белые возьмут Кубок, то этого будет недостаточно».

 
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«Спартак» (34 очка) после этой побед поднялся на девятую строчку в турнирной таблице и обезопасил себя от прямого вылета из РПЛ.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
10
4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Уфа

 17
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Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Сочи

 11
П
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Краснодар

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Спартак

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