Губерниев: «Спартак» победил Генича и Дзюбу вместе с «Крыльями Советов». Феноменальное достижение!»

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Спартака» над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России.

«Огромное счастье! Мало того, что «Спартак» напрямую не вылетит, так еще и красно-белые одержали впервые волевую победу! — сказал Губерниев «СЭ». — «Спартак» в порядке против играющих «Крыльев Советов». А команда из Самары — одна из играющих в РПЛ. Даже скандал между Геничем и Дзюбой остался на втором месте, а это было сделать не очень-то просто. Красно-белые победили Генича и Дзюбу вместе с «Крыльями Советов». Феноменальное достижение! Единственное, я не знаю, что должен сделать «Спартак», чтобы переплюнуть меня и Бузову. Даже если красно-белые возьмут Кубок, то этого будет недостаточно».

«Спартак» (34 очка) после этой побед поднялся на девятую строчку в турнирной таблице и обезопасил себя от прямого вылета из РПЛ.