Карседо — о подготовке к матчу с «Краснодаром»: «Спартак» хочет заработать три очка в этой игре»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо рассказал о подготовке к игре 26-го тура РПЛ с «Краснодаром». Матч пройдет в четверг, 23 апреля.

«Завтра мы начнем подготовку к «Краснодару», посмотрим матч с «Балтикой». Мы хотим заработать три очка в этой игре. У нас есть свои цели в этом сезоне. Ву не сможет сыграть, но я уверен, что мы найдем решение», — сказал Карседо.

«Спартак» набрал 45 очков в 25 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

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