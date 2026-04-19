Фернандеш — о своей роли в «Спартаке»: «Мне неважно, на какой позиции играть»

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш заявил, что позиция на поле для него не имеет значения.

19 апреля красно-белые дома обыграли «Ахмат» в матче 25-го тура чемпионата России. Фернандеш забил гол на 40-й минуте.

«Как я говорю в каждом интервью, мне неважно, на какой позиции играть. Главное — помогать команде», — сказал футболист.

Фернандеш выступает за «Спартак» с лета 2025 года. 27-летний полузащитник провел 30 матчей за московскую команду во всех турнирах, отметившись 6 голами и 3 результативными передачами.

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