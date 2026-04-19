Комментатор Генич извинился перед вратарем «Ахмата» Ульяновым за неправильное произношение фамилии футболиста

Комментатор Константин Генич извинился перед вратарем «Ахмата» Вадимом Ульяновым.

На протяжении всей трансляции матча 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» (1:3) Генич называл голкипера Лукьяновым.

«Приношу глубочайшие извинения Вадиму Ульянову и всем телезрителям. Не знаю что было, но, черт возьми, сам не понимаю как так поплыл. Извините», — написал комментатор в своем Telegram-канале.

Грозненская команда с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые с 45 очками — на четвертой строчке.