Комментатор Генич извинился перед вратарем «Ахмата» Ульяновым за неправильное произношение фамилии футболиста
Комментатор Константин Генич извинился перед вратарем «Ахмата» Вадимом Ульяновым.
На протяжении всей трансляции матча 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» (1:3) Генич называл голкипера Лукьяновым.
«Приношу глубочайшие извинения Вадиму Ульянову и всем телезрителям. Не знаю что было, но, черт возьми, сам не понимаю как так поплыл. Извините», — написал комментатор в своем Telegram-канале.
Грозненская команда с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые с 45 очками — на четвертой строчке.
Источник: Telegram-канал Константина Генича
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