Карседо о ротации в «Спартаке»: «У нас большая команда с высококвалифицированными футболистами»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо отметил, что вынужден проводить ротацию основного состава из-за плотного графика команды.

— Сколько нам ждать основной состав «Спартака», который будет давать результат?

— У нас есть представление, как мы хотим играть, кто должен быть в стартовом составе. Но сейчас у нас за неделю было три матча, нужна свежесть. Поэтому мы должны проводить ротацию от игры к игре. Нужно правильно распределять минуты из того графика, который мы имеем. У нас большая команда с высококвалифицированными футболистами.

— Вы ставили себе задачу в этом сезоне побороться за топ-3 или за чемпионство?

— «Спартак» всегда должен быть нацелен на самые высокие места. У нас сейчас приличное отставание. Но мы идем от игры к игре. Мы одержали две победы подряд и смогли приблизиться к лидирующей группе. Впереди у нас важная игра с «Зенитом», которая может позволить нам сократить отставание от лидеров, — заявил Карседо.

«Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые сыграют с «Зенитом» в 21-м туре чемпионата России 14 марта.

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