Карседо: «Первая неделя сборов «Спартака» получилась очень плодотворной»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итог первого сбора команды. 23 января красно-белые сыграли вничью со сборной Китая (2:2) в товарищеском матче.

«Первая неделя получилась очень плодотворной. Работа была насыщенная, проводили по две тренировки в день. Сегодня нам не удалось добиться победы, но действиями команды я удовлетворен. Ребята выполняли то, о чем мы говорили до игры. Создали много шансов. Не обошлось без ошибок, но процесс идет, и в следующих матчах мы точно будем лучше», — приводит слова Карседо пресс-служба клуба.

3 февраля «Спартак» проведет товарищеский матч с командой «Пюник».