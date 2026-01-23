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23 января, 19:28

«Спартак» сыграл вничью со сборной Китая в товарищеском матче

Анастасия Пилипенко
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» сыграл вничью в товарищеском матче против сборной Китая — 2:2. Встреча проходила в ОАЭ.

В составе «Спартака» голы забили Кристофер Мартинс и Антон Заболотный.

По договоренности с соперником встреча не анонсировалась заранее и прошла в закрытом режиме. Игра стала дебютной для Хуана Карлоса Карседо в качестве главного тренера красно-белых.

Матчем против сборной Китая футболисты «Спартака» завершили первый сбор.

Товарищеский матч

«Спартак» (Москва) — Китай — 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 Мартинс (22); 1:1 (60); 1:2 (63); 2:2 Заболотный (72).

«Спартак» (1-й тайм): Максименко, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Рябчук, Лайкин, Мартинс, Барко, Сорокин, Солари, Гарсия.

«Спартак» (2-й тайм): Помазун, Денисов, Гузиев, Джику, Дмитриев, Жедсон, Массалыга, Зобнин, Маркиньос, Угальде, Заболотный.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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