«Спартак» сыграл вничью со сборной Китая в товарищеском матче

«Спартак» сыграл вничью в товарищеском матче против сборной Китая — 2:2. Встреча проходила в ОАЭ.

В составе «Спартака» голы забили Кристофер Мартинс и Антон Заболотный.

По договоренности с соперником встреча не анонсировалась заранее и прошла в закрытом режиме. Игра стала дебютной для Хуана Карлоса Карседо в качестве главного тренера красно-белых.

Матчем против сборной Китая футболисты «Спартака» завершили первый сбор.

Товарищеский матч

«Спартак» (Москва) — Китай — 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 Мартинс (22); 1:1 (60); 1:2 (63); 2:2 Заболотный (72).

«Спартак» (1-й тайм): Максименко, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Рябчук, Лайкин, Мартинс, Барко, Сорокин, Солари, Гарсия.

«Спартак» (2-й тайм): Помазун, Денисов, Гузиев, Джику, Дмитриев, Жедсон, Массалыга, Зобнин, Маркиньос, Угальде, Заболотный.