«Зенит» объявил о переходе Кассьерры в «Атлетико Минейро»

«Зенит» объявил о трансфере нападающего Матео Кассьерры в «Атлетико Минейро».

28-летний колумбиец стал игроком сине-бело-голубых после перехода из «Сочи» в июле 2022 года. За это время он провел 127 матчей за петербургский клуб во всех турнирах, забил 49 голов и отдал 23 результативные передачи. В сезоне-2025/26 на счету форварда 16 матчей, 7 мячей и 2 голевых паса.

Вместе с «Зенитом» Кассьерра дважды становился чемпионом России, один раз выигрывал Кубок и трижды — Суперкубок страны.

За сборную Колумбии он забил 1 гол в 3 матчах.