Газизов: «Есть игроки, которыми интересуются. Речь о 3-4 футболистах махачкалинского «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о трансферных планах клуба.

«Есть игроки, которыми интересуются. Речь о 3-4 футболистах. Но мы надеемся, что в это трансферное окно ни с кем не попрощаемся и сможем кого-нибудь приобрести. Есть позиции, которые нам нужно укомплектовать с учетом новой схемы. В частности, необходим фланговый атакующий игрок — вингер. Мы ищем», — приводит слова Газизова пресс-служба «Динамо».

«Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В 18 турах команда набрала 15 очков.