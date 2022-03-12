Карпин показал, в какой обстановке смотрит матчи «Ростова»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в своем Telegram-канале показал, в какой обстановке смотрит матчи ростовской команды. Специалист опубликовал фото из автобуса.

Валерий Карпин. Telegram-канал Валерия Карпина.

10 марта Карпин продлил контракт со сборной России до конца 2022 года и возглавил «Ростов».

Карпин возглавляет главную команду страны с 23 июля 2021 года. В «Ростове» специалист работал с 2017 по 2021 год.

14 марта «Ростов» на выезде сыграет с «Рубином» в 21-м туре чемпионата России. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.