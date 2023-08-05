Главный тренер «Рубина» Рахимов хуже всех провел 300-й матч в чемпионате России
Для главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова матч 3-го тура против «Спартака» (1:4) стал 300-м в высшем российском дивизионе.
58-летний специалист восьмым добрался до этой отметки и вторым после Сергея Павлова уступил в юбилейной встрече. Победы на 300-й матч игроки преподнесли Валерию Газзаеву, Курбану Бердыеву и Леониду Слуцкому, ничьи — Юрию Семину, Олегу Романцеву и Гаджи Гаджиеву.
Как тренеры проводили 300-е матчи в чемпионатах России
|
Тренер
|
Всего матчей
|
300-й матч
|
|
|
|
|
|
Дата
|
Команда
|
Соперник
|
Счет
|
Юрий Семин
|
622
|
18.08.2001
|
Локомотив
|
Алания (г)
|
1:1
|
Олег Романцев
|
333
|
21.09.2002
|
Спартак
|
Ростсельмаш (г)
|
1:1
|
Валерий Газзаев
|
485
|
28.09.2002
|
ЦСКА
|
Сокол (д)
|
3:0
|
Сергей Павлов
|
311
|
25.08.2007
|
Луч-Энергия
|
Томь (г)
|
1:3
|
Александр Тарханов
|
429
|
01.09.2007
|
Крылья Советов
|
Луч-Энергия (г)
|
0:0
|
Курбан Бердыев
|
442
|
17.11.2012
|
Рубин
|
Алания (г)
|
2:0
|
Гаджи Гаджиев
|
383
|
11.05.2015
|
Амкар
|
Краснодар (г)
|
1:1
|
Леонид Слуцкий
|
416
|
24.07.2015
|
ЦСКА
|
Крылья Советов (г)
|
2:0
|
Рашид Рахимов
|
300
|
05.08.2023
|
Рубин
|
Спартак (д)
|
1:4
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
6
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
11
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
12
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0