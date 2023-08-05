Главный тренер «Рубина» Рахимов хуже всех провел 300-й матч в чемпионате России

Для главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова матч 3-го тура против «Спартака» (1:4) стал 300-м в высшем российском дивизионе.

58-летний специалист восьмым добрался до этой отметки и вторым после Сергея Павлова уступил в юбилейной встрече. Победы на 300-й матч игроки преподнесли Валерию Газзаеву, Курбану Бердыеву и Леониду Слуцкому, ничьи — Юрию Семину, Олегу Романцеву и Гаджи Гаджиеву.

Как тренеры проводили 300-е матчи в чемпионатах России