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Сегодня, 20:53

Главный тренер «Рубина» Рахимов хуже всех провел 300-й матч в чемпионате России

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Для главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова матч 3-го тура против «Спартака» (1:4) стал 300-м в высшем российском дивизионе.

58-летний специалист восьмым добрался до этой отметки и вторым после Сергея Павлова уступил в юбилейной встрече. Победы на 300-й матч игроки преподнесли Валерию Газзаеву, Курбану Бердыеву и Леониду Слуцкому, ничьи — Юрию Семину, Олегу Романцеву и Гаджи Гаджиеву.

Как тренеры проводили 300-е матчи в чемпионатах России

Тренер

Всего матчей

300-й матч

Дата

Команда

Соперник

Счет

Юрий Семин

622

18.08.2001

Локомотив

Алания (г)

1:1

Олег Романцев

333

21.09.2002

Спартак

Ростсельмаш (г)

1:1

Валерий Газзаев

485

28.09.2002

ЦСКА

Сокол (д)

3:0

Сергей Павлов

311

25.08.2007

Луч-Энергия

Томь (г)

1:3

Александр Тарханов

429

01.09.2007

Крылья Советов

Луч-Энергия (г)

0:0

Курбан Бердыев

442

17.11.2012

Рубин

Алания (г)

2:0

Гаджи Гаджиев

383

11.05.2015

Амкар

Краснодар (г)

1:1

Леонид Слуцкий

416

24.07.2015

ЦСКА

Крылья Советов (г)

2:0

Рашид Рахимов

300

05.08.2023

Рубин

Спартак (д)

1:4
Рашид Рахимов
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
6
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
7
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
11
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
12
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 1 : 4
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 0 : 2
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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