«Оренбург» — «Урал»: арбитр правильно назначил пенальти в пользу гостей

В первом тайме матча 3-го тура чемпионата России-2023/24 «Оренбург» — «Урал» (0:2) арбитр Рафаэль Шафеев правильно назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля.

На 35-й минуте их защитник Максим Сидоров толкнул в спину выбегавшего на верховую передачу Тимура Аюпова. Помощь ВАР не потребовалась.