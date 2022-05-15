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Гаджиев: «Спартаку» будет очень сложно взять реванш у «Зенита»

Гаджиев не верит, что «Спартак» сможет одержать победу над «Зенитом»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом».

«Спартаку» будет очень сложно взять реванш у «Зенита», но все может быть, — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru. — Питерцы уже оформили чемпионство. Думаю, кто-то из иностранцев не сыграет в этой игре и заранее поедет домой. Бразильцы любят так делать, это уже как традиция у них«.

Тренер отметил, что от бразильских игроков зависит очень многое в игре петербургского клуба.

«У них очень высокий потенциал. Особенно в атаке и в реализации. В этом матче, предпочтение отдаю «Зениту». Возможно, они после чемпионства не сыграют на сто процентов, но в любом случае могут победить, играя не в лучший футбол. У «Спартака» есть хороший шанс отмазаться, но это может и не получиться», — сказал он.

Встреча «Спартака» с «Зенитом» состоится сегодня, 15 мая. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

Напомним, что в матче первого круга петербуржцы дома разгромили москвичей со счетом 7:1.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-spartaku-budet-krayne-slozhno-vzyat-revansh-u-zenita-1267472/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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