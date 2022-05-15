Гаджиев: «Спартаку» будет очень сложно взять реванш у «Зенита»

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом».

«Спартаку» будет очень сложно взять реванш у «Зенита», но все может быть, — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru. — Питерцы уже оформили чемпионство. Думаю, кто-то из иностранцев не сыграет в этой игре и заранее поедет домой. Бразильцы любят так делать, это уже как традиция у них«.

Тренер отметил, что от бразильских игроков зависит очень многое в игре петербургского клуба.

«У них очень высокий потенциал. Особенно в атаке и в реализации. В этом матче, предпочтение отдаю «Зениту». Возможно, они после чемпионства не сыграют на сто процентов, но в любом случае могут победить, играя не в лучший футбол. У «Спартака» есть хороший шанс отмазаться, но это может и не получиться», — сказал он.

Встреча «Спартака» с «Зенитом» состоится сегодня, 15 мая. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

Напомним, что в матче первого круга петербуржцы дома разгромили москвичей со счетом 7:1.