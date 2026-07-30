Артига об удалении Рожкова в матче «Рубин» — «Краснодар»: «Не считаем, что это фол на красную»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал удаление защитника Ильи Рожкова в домашнем матче с «Краснодаром» (1:3) в 1-м тура чемпионата России.

«Я уверен, что у Рожкова не было никакого намерения совершить какое-либо агрессивное действие. Это был игровой момент. Да, это был фол, но мы не считаем, что это фол на красную карточку. Главное, чтобы Боселли восстановился и смог играть дальше», — приводит слова Артиги пресс-служба «Рубина».

На 18-й минуте главный арбитр Артем Чистяков после ВАР-вмешательства и просмотра повторов удалил Рожкова за удар локтем в лицо нападающего «Краснодара» Хуана Боселли.

Во 2-м туре РПЛ «Рубин» на выезде сыграет с «Акроном» 1 августа.