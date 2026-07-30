Артига об удалении Рожкова в матче «Рубин» — «Краснодар»: «Не считаем, что это фол на красную»
Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал удаление защитника Ильи Рожкова в домашнем матче с «Краснодаром» (1:3) в 1-м тура чемпионата России.
«Я уверен, что у Рожкова не было никакого намерения совершить какое-либо агрессивное действие. Это был игровой момент. Да, это был фол, но мы не считаем, что это фол на красную карточку. Главное, чтобы Боселли восстановился и смог играть дальше», — приводит слова Артиги пресс-служба «Рубина».
На 18-й минуте главный арбитр Артем Чистяков после ВАР-вмешательства и просмотра повторов удалил Рожкова за удар локтем в лицо нападающего «Краснодара» Хуана Боселли.
Во 2-м туре РПЛ «Рубин» на выезде сыграет с «Акроном» 1 августа.
Источник: ФК «Рубин»
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|
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|2
|0
|0
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|6
|
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|2
|2
|0
|0
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|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
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|4
|
6
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|1
|0
|1
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|
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|
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|
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|0
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|
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|0
|2
|0
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|2
|
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|0
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|1
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|1
|
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|2
|0
|1
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|1
|
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|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
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|Факел
|2
|0
|0
|2
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|
15
|Родина
|2
|0
|0
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|0
|
16
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|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
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Бомбардиры
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ЖК
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|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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