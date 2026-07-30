Набабкин — о трансфере Бориско в ЦСКА: «Не думаю, что это замена Акинфееву»

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о трансфере вратаря Максима Бориско из «Балтики» в армейский клуб.

«Не думаю, что это прямая замена Акинфееву. Просто решили взять вратаря для усиления позиции. Супер, что Игорь продолжает играть уже много лет. Подписал новый контракт, дай Бог ему здоровья», — сказал Набабкин «СЭ».

ЦСКА объявил о трансфере Бориско 28 июля. 26-летний вратарь подписал с московским клубом контракт по схеме «3+1» и будет выступать за новую команду под 39-м игровым номером.