Артига — о победе над «Краснодаром»: «Невзирая на погодные условия, получился фантастический матч»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в 20-м туре РПЛ. Это первая победа красно-зеленых под руководством Артиги.

«Моя первая победа здесь — и сразу против лидера чемпионата. Невзирая на погодные условия, получился фантастический матч. Команда действовала очень умело, умно, и за исключением последних 10 минут мы полностью контролировали игру. Большое спасибо игрокам за их усилия, за веру в себя. Надеемся, это будет только начало.

Если бы все сводилось к устойчивости к холоду — можно было организовать большой холодильник на поле (смеется). Ребята бились великолепно, но климатические условия сказывались. Хочу отметить команду. Они провели великолепный матч», — приводит слова Артиги пресс-служба клуба.

«Рубин» с 26 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 43 очками остался на первой строчке.

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